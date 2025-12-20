Raid Usa in Siria contro l’Isis | l'operazione dopo l’attacco di Palmira e la morte di tre americani

Gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Hawkeye Strike contro lo Stato islamico in Siria, colpendo oltre 70 obiettivi (cinque i morti). I raid sono la risposta all’attacco del 13 dicembre a Palmira, costato la vita a due soldati americani e a un interprete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

