Raid Usa contro l’Isis in Siria | colpiti decine di obiettivi
Aerei da combattimento ed elicotteri d’attacco statunitensi hanno colpito decine di obiettivi dell’Isis in diverse località della Siria centrale. Lo riporta il New York Times, citando fonti informate. Secondo quanto riferito, i raid sarebbero la risposta decisa da Donald Trump all’uccisione di due soldati americani e di un interprete statunitense, colpiti da un cecchino ex membro delle forze di sicurezza di Damasco, affiliato allo Stato islamico. Le operazioni avrebbero interessato più aree considerate roccaforti jihadiste, con l’obiettivo di colpire infrastrutture, depositi e postazioni operative del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
SIRIA. Attacco dell’Isis: uccisi due soldati e un contractor americani. L'agguato è avvenuto a Palmira (Tadmor) nell'Est del paese dove cellule dello Stato islamico continuano i loro raid x.com
