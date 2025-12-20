Grande successo per la World Spirit Orchestra, il coro gospel romano che si è esibito oggi, sabato 20 dicembre, nel centro anziani di via Meuccio Ruini, IV Municipio. Tra i cantanti un volto e una voce noti, quelli dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi, che al termine del concerto con più famosi motivi spiritual - tra tutti Oh, happy day! - si è intrattenuta insieme agli altri artisti con gli ospiti per uno scambio di auguri. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Raggi grillina cantante, scatenata al centro anziani con il coro gospel

Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul

Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul