Ragazzo ucciso in piazza dalla polizia | è choc

Un uomo di 26 anni è morto nel cuore di Ajaccio dopo essere stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco esplosi da una pattuglia della Police Nationale. L’intervento è avvenuto in pieno giorno, lungo la centrale Cours Napoléon, trasformando per alcuni minuti una delle arterie più trafficate della città in una scena di panico e caos tra passanti e commercianti. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità locali, il giovane avrebbe agitato un coltello minacciando le persone presenti sulla via commerciale. Diverse chiamate di emergenza sarebbero arrivate alla polizia poco dopo mezzogiorno, segnalando un uomo in stato di forte agitazione che si muoveva rapidamente tra i pedoni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica: ucciso a colpi di pistola dalla polizia

Leggi anche: Omicidio Cumani: indagati un ragazzo, la fidanzata e un buttafuori. La polizia il coltello che ha ucciso Hekuran

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick Reiner, fermato dalla polizia: la tossicodipendenza e il passato da senzatetto; «Puoi sparargli alla testa o solo contro la porta di casa»: la 15enne reclutata online scelse l'omicidio. I casi sconvolgenti dell'Operazione Grimm; Russia, ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere; Alexis Grigoropoulos: la storia dello studente greco ucciso dalla polizia diventato simbolo degli ultras antifascisti.

Ragazzo di 17 anni ucciso a Napoli - , con numerosi precedenti di polizia, è stato ucciso la scorsa notte in piazza Sanità, a Napoli. lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola alla testa: fermato un 15enne - Ha solo 15 anni il giovane ragazzo napoletano che è stato fermato in queste ore dalla polizia di stato con l'accusa di omicidio aggravato, in riferimento all'omicidio del 19enne Marco Pio Salomone, ... tg24.sky.it

Ucciso in piazza: Adriatici processato con rito abbreviato - Verrà processato con rito abbreviato Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne ... ansa.it

Hunting a Lone Wolf | FBI Takedowns

Per non dimenticare il ragazzo ucciso vent'anni fa a Ferrara, ma soprattutto per costruire speranza: giustizia e pace possono ancora incontrarsi. Di Paola Springhetti - facebook.com facebook

Parla la mamma di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso a Palermo due mesi fa davanti al suo pub: «La vita adesso è senza senso» x.com