Un giovane di 26 anni è stato ucciso nel centro di Ajaccio, lungo la trafficata Cours Napoleon, arteria principale della città, dopo un intervento della Polizia Nazionale. L’episodio ha generato forte apprensione tra passanti e negozianti, che hanno assistito alla scena concitata. Secondo quanto ricostruito dalla Procura e dalle autorità locali, il giovane stava seminando il panico tra le persone presenti, minacciandole con un coltello. Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine sono arrivate intorno alle 12:30. I video circolati sui social mostrano il 26enne camminare rapidamente lungo il corso mentre gli agenti, con le armi in pugno, tentano di fermarlo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ragazzo ucciso in piazza dalla polizia: cosa è successo

Leggi anche: Ragazzo ucciso in piazza dalla polizia: è choc

Leggi anche: Ragazzo minaccia con un coltello i passanti in Corsica: ucciso a colpi di pistola dalla polizia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick Reiner, fermato dalla polizia: la tossicodipendenza e il passato da senzatetto; «Puoi sparargli alla testa o solo contro la porta di casa»: la 15enne reclutata online scelse l'omicidio. I casi sconvolgenti dell'Operazione Grimm; Russia, ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere; Alexis Grigoropoulos: la storia dello studente greco ucciso dalla polizia diventato simbolo degli ultras antifascisti.

Ragazzo di 17 anni ucciso a Napoli - , con numerosi precedenti di polizia, è stato ucciso la scorsa notte in piazza Sanità, a Napoli. lagazzettadelmezzogiorno.it

Ragazzo di 18 anni ucciso a Boscoreale, si costituiscono due giovani - A Boscoreale (Napoli) il 18enne Pasquale Nappo è stato ucciso in piazza Pace da almeno tre colpi di pistola. blitzquotidiano.it

Tentato furto d’auto a Napoli sventato dalla polizia

Per non dimenticare il ragazzo ucciso vent'anni fa a Ferrara, ma soprattutto per costruire speranza: giustizia e pace possono ancora incontrarsi. Di Paola Springhetti - facebook.com facebook

Parla la mamma di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso a Palermo due mesi fa davanti al suo pub: «La vita adesso è senza senso» x.com