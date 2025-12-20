Rafforzare l’Europa per difendere Kyiv L’ora della verità per Meloni

Al direttore - L’Italia “non è un paese povero, ma un povero paese” (copyright di Charles de Gaulle). Perché siamo l’unico paese europeo che può vantare una quinta colonna di Putin sia nel governo che nell’opposizione. Siamo il paese europeo più esposto alle infiltrazioni della propaganda del Cremlino. Siamo il paese europeo tra i primi ad aver negato l’uso delle sue armi in territorio russo. Siamo il paese europeo, questa volta in cattiva compagnia, più ostile all’esproprio dei capitali di uno stato terrorista: certamente rischioso, ma i cui costi economici vanno giudicati in relazione ai costi – politici e morali – dell’alternativa partorita a Bruxelles (debito ponte comune). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

