Raccolta dei rifiuti | come cambia il servizio Alia durante le feste

Firenze, 20 dicembre 2025 - In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia comunica alcune variazioni ai servizi di raccolta e ai servizi al pubblico. Natale. I servizi di raccolta porta a porta di giovedì 25 dicembre verranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre in tutti i Comuni in cui è attivo questo sistema di raccolta, ad eccezione del servizio del centro storico di Prato dove la raccolta si svolgerà regolarmente anche nel giorno di Natale. Analogamente i servizi porta a porta previsti per giovedì 1° gennaio verranno posticipati a sabato 3 gennaio, ad eccezione, anche in questo caso, del centro storico di Prato dove il servizio sarà regolare.

Festività di Natale: ecco come cambia la raccolta di rifiuti - Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi. legnanonews.com

Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). E uno è davvero molto diffuso - Firenze, 20 dicembre 2025 – In Toscana la raccolta differenziata dei rifiuti è al 68,1%, un dato lievemente superiore alla media italiana e in costante crescita negli ultimi anni. lanazione.it

Calendario della raccolta differenziata in occasione delle festività natalizie Al fine di evitare conferimenti scorretti dei rifiuti, si ricorda che in occasione delle festività natalizie il calendario della raccolta differenziata subirà le seguenti modifiche: 1 La racc - facebook.com facebook

