Raccolta dei rifiuti | come cambia il servizio Alia durante le feste

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 20 dicembre 2025 - In occasione delle festività natalizie e di inizio anno, Plures Alia comunica alcune variazioni ai servizi di raccolta e ai servizi al pubblico. Natale. I servizi di raccolta porta a porta di giovedì 25 dicembre verranno posticipati alla giornata di sabato 27 dicembre in tutti i Comuni in cui è attivo questo sistema di raccolta, ad eccezione del servizio del centro storico di Prato dove la raccolta si svolgerà regolarmente anche nel giorno di Natale. Analogamente i servizi porta a porta previsti per giovedì 1° gennaio verranno posticipati a sabato 3 gennaio, ad eccezione, anche in questo caso, del centro storico di Prato dove il servizio sarà regolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

raccolta dei rifiuti come cambia il servizio alia durante le feste

© Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti: come cambia il servizio Alia durante le feste

Leggi anche: Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili

Leggi anche: Sciopero nazionale del settore igiene ambientale: come cambia il servizio raccolta rifiuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Raccolta differenziata durante le festività: come cambia il servizio; Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, ecco come cambia durante le feste di Natale: le informazioni utili; Gestione dei rifiuti, dal 1° gennaio in vigore la Tariffa corrispettiva: vademecum per i cittadini; Raccolta differenziata, cambia il calendario tra Natale ed Epifania: come regolarsi.

raccolta rifiuti cambia servizioRaccolta rifiuti Ava cambia per le feste di Natale. Ecco i Comuni dell’Alto Vicentino interessati - Raccolta rifiuti ‘porta a porta’ e apertura degli ecocentri, gestiti da Alto Vicentino Ambiente, avranno delle variazioni nei servizi in occasione delle festività natalizia e di inizio anno. altovicentinonline.it

Festività di Natale: ecco come cambia la raccolta di rifiuti - Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi. legnanonews.com

Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). E uno è davvero molto diffuso - Firenze, 20 dicembre 2025 – In Toscana la raccolta differenziata dei rifiuti è al 68,1%, un dato lievemente superiore alla media italiana e in costante crescita negli ultimi anni. lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.