Qui Senigallia Colombo e Clementi | amore a prima vista

La Vigor cerca di recuperare qualche preziosa pedina per calare il tris e sbarazzarsi dell’Unipomezia. Al "Bianchelli" si continua a lavorare con la giusta dose di serenità agli ordini di mister Clementi: figura sempre più cruciale del nuovo progetto vigorino. "È stato amore a prima vista, se così si può dire - scherza Jacopo Colombo, direttore generale della Vigor -. Ho subito trovato estrema sintonia con mister Clementi. Non lo conoscevo, non sapevo neppure che faccia avesse prima del suo insediamento, ma sto apprezzando una persona piacevole ed estremamente preparata. Stesso discorso vale per i suoi collaboratori: Giulietti ed Argentati, tutti hanno avuto un impatto molto positivo su questo gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

