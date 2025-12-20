Querelle sul giardino Il Comune lo venderà

Uno spazio verde messo in vendita dal Comune di Poggio a Caiano: l’opposizione insorge. "Perché disfarsi di un giardino pubblico? C’è forse qualcuno – dice Poggio Insieme – che, in vista dell’imminente variante al piano urbanistico, intende chiederne un cambio di destinazione d’uso? Quei 200 mq rischiano di trasformarsi in cemento?". Il giardino è in piazza Di Vittorio. "Tutto ha origine da una delibera di giunta – prosegue il centrosinistra – con il piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale. Un documento che prevede la vendita di 17 terreni, dai quali il Comune stima di ricavare circa 165mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

