Querelle sul giardino Il Comune lo venderà
Uno spazio verde messo in vendita dal Comune di Poggio a Caiano: l’opposizione insorge. "Perché disfarsi di un giardino pubblico? C’è forse qualcuno – dice Poggio Insieme – che, in vista dell’imminente variante al piano urbanistico, intende chiederne un cambio di destinazione d’uso? Quei 200 mq rischiano di trasformarsi in cemento?". Il giardino è in piazza Di Vittorio. "Tutto ha origine da una delibera di giunta – prosegue il centrosinistra – con il piano triennale delle alienazioni del patrimonio comunale. Un documento che prevede la vendita di 17 terreni, dai quali il Comune stima di ricavare circa 165mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Il Comune non molla sul giardino San Leonardo, ma JHU sigilla le vetrate
Leggi anche: Se elimini un albero dal tuo giardino lo devi rimborsare al Comune
Querelle sul giardino . Il Comune lo venderà - Uno spazio verde messo in vendita dal Comune di Poggio a Caiano: l’opposizione insorge. msn.com
Dockworker Turns Mafia King,Now Everything’s Under His Control!
Telesveva. . Piscina comunale di Molfetta, nuova querelle giudiziaria: la Sport Project inoltra ricorso al TAR per sospendere la revoca dell'affidamento #puglia #molfetta #piscina #ricorso #tar #affidamento #attualità - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.