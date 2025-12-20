Quell’aria di vacanza che si respira a Monte Isola

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storia e natura i si incontrano nel cuore del Sebino. Tredici chilometri che si specchiano nel lago e che ci offrono panorami da non perdere anche d’inverno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

quell8217aria di vacanza che si respira a monte isola

© Ecodibergamo.it - Quell’aria di vacanza che si respira a Monte Isola

Leggi anche: Si respira aria di Design. Mamma Santissima che Fiera

Leggi anche: Al Polo Fieristico si respira già aria di Natale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

quell8217aria vacanza respira monteQuell’aria di vacanza che si respira a Monte Isola - Esistono numerosi itinerari escursionistici per visitare Monte Isola ma in questa stagione, con il sole basso all’orizzonte, propongo un percorso guidato dai raggi del sole e dalle suggestioni del ... ecodibergamo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.