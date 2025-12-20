Quell’aria di vacanza che si respira a Monte Isola
Storia e natura i si incontrano nel cuore del Sebino. Tredici chilometri che si specchiano nel lago e che ci offrono panorami da non perdere anche d’inverno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Quell'aria di vacanza che si respira a Monte Isola - Esistono numerosi itinerari escursionistici per visitare Monte Isola ma in questa stagione, con il sole basso all'orizzonte, propongo un percorso guidato dai raggi del sole e dalle suggestioni del ...
