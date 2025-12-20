Quasi due ore di massaggio cardiaco salvano 19enne colpita da miocardite fulminante a Palermo

Un intervento di quasi due ore di massaggio cardiaco ha permesso di salvare una ragazza di 19 anni a Palermo, colpita da una grave miocardite fulminante. La condizione, probabilmente riconducibile a un virus contratto durante un viaggio in Lapponia, ha portato a un arresto cardiaco che è stato prontamente affrontato dai medici. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo in situazioni di emergenza cardiaca.

Un massaggio cardiaco di un'ora e 47 minuti salva una 19enne a Palermo. La miocardie fulminante, con il conseguente arresto cardiaco, potrebbe essere stata causata da un virus preso durante viaggio in Lapponia.

