Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le offerte del mercato libero e viene aggiornato quotidianamente sulla base dell’andamento della domanda e dell’offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 20 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1125 €kWh (pari a 112,52 €MWh). Nell’ultimo mese, il prezzo medio giornaliero ha oscillato tra un minimo di 0,0823 €kWh ( 82,34 €MWh il 19 Aprile 2025) e un massimo di 0,1928 €kWh ( 192,84 €MWh il 20 Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

