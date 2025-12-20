Quanto costa oggi l’energia elettrica?

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le offerte del mercato libero e viene aggiornato quotidianamente sulla base dell’andamento della domanda e dell’offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 20 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1125 €kWh (pari a 112,52 €MWh). Nell’ultimo mese, il prezzo medio giornaliero ha oscillato tra un minimo di 0,0823 €kWh ( 82,34 €MWh il 19 Aprile 2025) e un massimo di 0,1928 €kWh ( 192,84 €MWh il 20 Gennaio 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

quanto costa oggi l8217energia elettrica

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quanto costa l'energia ricavata dalle acque reflue?

Video Quanto costa l'energia ricavata dalle acque reflue?

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.