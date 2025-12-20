Quando si giocano i recuperi di Napoli Milan Inter e Bologna in Serie A dopo le partite di Supercoppa

Le partite della 16ª giornata di Serie A di Napoli, Inter, Milan e Bologna si recuperano a gennaio. Già fissati le date e gli orari degli incontri che rendono durissimo il calendario.

Recuperi Supercoppa: quando si giocano e cosa fare al Fantacalcio - Cosa fare al Fantacalcio con i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa: 6 politici o si aspetta per calcolare la giornata? goal.com

Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

Serie A Now - Solo 6 partite per questo weekend

Tedeschi: nel 2026 speriamo di avere un po' più di salute. i migliori acquisti saranno i recuperi #Fortitudo - facebook.com facebook

