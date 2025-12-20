Quando partono Paris e gli azzurri oggi discesa di Val Gardena 2025 | orari esatti n di pettorale tv

Saranno ben otto gli azzurri al via della seconda discesa libera maschile della Val Gardena (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.45 e saranno 65 gli atleti in gara, con 18 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Salvo ritardi o interruzioni, Mattia Casse partirà col 4 alle 11.51.30, Dominik Paris col 12 alle 12.12.20, Florian Schieder col 16 alle 12.22.35, Giovanni Franzoni col 22 alle 12.35.05, Christof Innerhofer col 27 alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

