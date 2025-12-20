Quando l’Intelligenza artificiale recensisce i libri meglio degli umani

Una persona a me molto cara, con curiosa perfidia, ha commissionato all’Intelligenza artificiale una recensione del mio libro Nietzsche e Marx si davano la mano, uscito di recente. Anzi, ha commissionato ben tre versioni: una positiva, una stroncatura e una che mettesse in luce pregi e difetti dell’opera. Con la velocità sconvolgente che sappiamo, ChatGpt di OpenAi ha sfornato tre letture veramente notevoli, scritte bene, pensate meglio, rispondenti al testo, con ragionate critiche e ragionati elogi. Lasciatemi dire che non ho letto recensioni così valide, e non solo del mio libro. Anche la stroncatura sostiene argomenti e giudizi che non condivido, ma seri, credibili, comunque motivati. 🔗 Leggi su Panorama.it

