Roma, 20 dicembre 2025 – C’è una donna che (forse) avrebbe potuto fermare sul nascere lo scandalo Epstein. È Maria Farmer, una delle vittime del finanziere condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. La giovane, secondo quanto emerge dai fil resi pubblici venerdì, presentò una denuncia per pedopornografia nel 1996. Denuncia che l’Fbi non ha mai preso in considerazione. Lo riporta il New York Times. Farmer: “L ' Fbi dovrebbe vergognarsi”. All'epoca, circa dieci anni prima delle prime indagini, una donna che aveva lavorato per Epstein presentò una denuncia al Bureau ma senza nessun seguito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando l’Fbi ignorò la denuncia contro Epstein, 30 anni fa le accuse di Maria Farmer

