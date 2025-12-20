Quando le scelte parlamentari diventano risposte per i pazienti La riflessione di Murelli

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la politica della salute è chiamata a rispondere non solo alle sfide della sostenibilità economica, ma alle esigenze reali delle persone che vivono con una malattia, con il desiderio di risposte adeguate e tempestive. Per questo l’approvazione dell’emendamento che ho voluto presentare nella legge di Bilancio rappresenta un passo concretamente innovativo e necessario: non si tratta di promesse, ma di strumenti capaci di incidere nella quotidianità clinica di centinaia di migliaia di pazienti. Questa misura non è frutto di un’idea astratta, ma del confronto serrato con le società scientifiche, con le associazioni di volontariato e con i gruppi di pazienti. 🔗 Leggi su Formiche.net

