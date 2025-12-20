E così, a pochi giorni dal Natale e nonostante l'avventato ottimismo degli avvocati del ricorso, gli inesorabili giudici della Corte d'Appello hanno deciso che la famiglia della casa del bosco rimarrà smembrata: i bambini nella casa famiglia con la mamma che può vederli qualche ora al giorno, il papà in visita sporadica. La permanenza dei bambini nella struttura proseguirà in attesa di "eventuali nuovi sviluppi giudiziari o di una rivalutazione delle condizioni familiari da parte dell'autorità". Quali potrebbero essere i "nuovi sviluppi" e le eventuali "rivalutazioni" non ci è dato sapere, considerate le rassicurazioni offerte dai genitori tramite i loro legali a iscrivere i figli a scuola e mettere a norma la casetta nel bosco prima di riportarci i bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quando la corte non ammette l'errore

Leggi anche: Google ammette l’errore e restituisce uno strumento di editing a Foto

Leggi anche: La Corte dei Conti ammette: «Durante il Covid avevamo le mani legate sugli acquisti»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Errore di fatto revocatorio: quando la Cassazione erra; Test di Medicina, Bernini (contestata) ammette: due errori nei quiz di Fisica, un punto in più per tutti; Ricorso straordinario per errore di fatto: i limiti; Distrazione delle spese: la Cassazione corregge.

Quando la corte non ammette l'errore - Tanto le festività son belle anche nelle case famiglia, gli fanno l'albero, qualche benefattore porta i regali avanzi dei bambini fortunati, arriva addirittura un Babbo Natale volontario ... ilgiornale.it