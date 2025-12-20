Quali libretti postali è possibile aprire oggi | Smart minori e giudiziari

I libretti di risparmio postale sono una delle soluzioni più diffuse per gestire e depositare il proprio denaro in modo semplice e sicuro. A fine 2024, infatti, il patrimonio gestito dal risparmio postale ha raggiunto quota 324 miliardi di euro e di tale cifra 94 miliardi di euro sono stati depositati proprio nei libretti. Ciò significa che una quota rilevante della liquidità delle famiglie viene ancora affidata a questi prodotti, percepiti come un porto sicuro contro l'incertezza economica. Quali libretti di risparmio è possibile aprire oggi. Se si desidera aprire un libretto di risparmio si ha accesso principalmente a quello Smart che è disponibile nella versione cartacea e nella dematerializzata.

