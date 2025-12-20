Qual è il comune più virtuoso d'Italia premiato il piccolo borgo della Valle d'Aosta con solo 180 abitanti

Pontboset, piccolo borgo valdostano di 180 abitanti, si distingue come il Comune più Virtuoso d’Italia per le sue pratiche di sostenibilità, il mantenimento delle tradizioni e l’adozione di modelli di gestione innovativi. La sua esperienza rappresenta un esempio di come un piccolo territorio possa contribuire alla tutela ambientale e alla valorizzazione culturale.

