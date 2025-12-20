Quagliarella analizza l’Inter | Partite sempre vive ma giocando in questo modo si rischia molto

Fabio Quagliarella commenta l’andamento dell’Inter, evidenziando come le partite siano sempre intense e difficili. L’ex attaccante sottolinea l’importanza di gestire meglio le occasioni e di chiudere con maggiore efficacia le partite, per evitare rischi inutili. Un’analisi che invita alla riflessione sulla continuità e sulla concretezza della squadra nerazzurra. Quagliarella analizza l’Inter: «Partite sempre vive, ma giocando in questo modo si rischia molto»

Inter News 24 Quagliarella, l’analisi dell’ex attaccante negli studi di Sky Sport: Inter tra gestione delle gare, occasioni sprecate e la necessità di chiudere i match. L’eliminazione dell’Inter contro il Bologna continua a far discutere e ad alimentare riflessioni sul momento dei nerazzurri. Tra le voci intervenute sul tema c’è quella di Fabio Quagliarella, che negli studi di Sky Sport ha analizzato la prestazione della squadra guidata da Cristian Chivu, soffermandosi in particolare sulla gestione delle partite e su una tendenza che, in alcune fasi della stagione, sembra emergere con maggiore evidenza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Quagliarella analizza l’Inter: «Partite sempre vive, ma giocando in questo modo si rischia molto» Leggi anche: Viviano analizza: «L’Inter affronta bene le partite ma il problema è sempre lo stesso! I KO non sono casuali, vi spiego» Leggi anche: Bonanni analizza: «Roma Inter? Loro i più forti! La Roma vive di entusiasmo, ma nell’Inter, lui può essere decisivo» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sulla rivista di una nota associazione leggo un articolo dove si analizza il tema di Vladimir Putin. Che però è sbagliato. Ora, è vero che Astrodatabank riporta quel medesimo tema, ma è anche vero che il Rodden Rating è DD, che significa "Dirty data", vale a di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.