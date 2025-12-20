Putin smentito dagli analisti russi sulle conquiste militari in Ucraina | a Mosca non è tutto rose e fiori…

Vladimir Putin continua a gonfiare sempre di più i risultati delle forze russe al fronte, spingendosi oltre le dichiarazioni del ministro della Difesa Andrei Belousov e del capo di stato maggiore e comandante dell’operazione in Ucraina, Valery Gerasimov. Basti pensare alla conquista di Siversk, nel Donetsk e Vovchansk nel Kharkiv, il 50 per cento di Lyman nel Donetsk e di Huliaipole, nella regione di Zaporizhzhia, piùdella metà di Kostyantynivka nel Donetsk. Nonostante gli annunci eclatanti, puntualmente gli analisti e perfino i blogger militari russi, smentiscono al centimetro. Ad esempio La presenza russa, anche solo con piccoli gruppi di incursori, è confermata solo nel 7,3% di Luliaipole e nel 2,9% di Lyman. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

