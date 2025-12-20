Putin non molla sui territori L’analista | è un attore | Non è pronto a fermarsi

di Davide Nitrosi Il giornalista Savik Shuster, in passato autore di programmi tv di informazione in Russia e in Ucraina, ieri ha ascoltato dalla sua casa toscana la lunga conferenza stampa di Vladimir Putin. E ha osservato con attenzione l'atteggiamento, i toni, la mimica facciale dello zar. Alla fine, il giudizio è tagliente. "Putin definisce Zelensky un attore di talento, ma io dico che è Putin il grande attore, capace di mescolare gran parte di menzogne con un poco di verità, così che alla fine ciò che dice appaia una cosa credibile". Putin ripete che con Trump si trova bene, mentre è l'Europa il problema.

Ucraina, Putin non molla sui territori: 'La palla a Kiev e all'Europa' - L'Unione europea "ha fallito la rapina" degli asseti russi perché si è resa conto che "per i rapinatori le conseguenze possono essere dure". ansa.it

Erdogan molla Putin per gli F-35 Oggi Witkoff vede i mediatori per Gaza Leggi qui - https://www.ilriformista.it/erdogan-molla-putin-per-gli-f-35-oggi-witkoff-vede-i-mediatori-per-gaza-493586/ - facebook.com facebook

Erdogan molla Putin per gli F-35 Oggi Witkoff vede i mediatori per Gaza Di @LorenzoVita8 x.com

