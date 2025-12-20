L’umanizzazione è riuscita: il presidente russo che confessa in diretta tv di essere innamorato è la bestia che si trasforma in uomo, è il cane Pallino su cui Michail Bulgakov s’inventa di far trapiantare dal dottor Bormental i testicoli e l’ipofisi di un uomo morto: il randagio viene ribattezzato Poligraf Poligrafovich Pallinov, cammina su due zampe, perde il pelo e poi la coda, inizia a parlare. «Sì, sono innamorato», ha risposto Vladimir Putin alla domanda di una giornalista nel corso della trasmissione “Bilancio dell’anno”, un format che combina la conferenza stampa dello Zar con una sessione di domande e risposte in diretta, uno spettacolo di oltre quattro ore e mezza per rispondere a una accuratissima selezione delle tre milioni di domande raccolte nel giro di due settimane dall’ufficio stampa guidato dal portavoce Dmitry Peskov. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Putin, lo show del dittatore innamorato

Leggi anche: Lo show di Putin, conferenza stampa di oltre 4 ore. Lo zar confessa: «Sono innamorato»

Leggi anche: Putin e la conferenza show: “Sono innamorato e lavoro troppo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Putin e la conferenza show: “Sono innamorato e lavoro troppo” - Nella conferenza stampa fiume, durata oltre 4 ore con più di 70 temi toccati, il presidente de ... msn.com