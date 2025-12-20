Dal 2014 il dittatore è divorziato, ma da oltre 18 anni intrattiene una relazione sentimentale solidissima con la più importante «farfalla» della ginnastica artistica russa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Putin «innamorato», ma di chi? Dalla ginnasta Alina Kabaeva alla studentessa Alisa Kharcheva, donne (e scappatelle) dello zar

Leggi anche: Putin spiazza tutti: ‘Sono innamorato’, giornalista chiede di sposarsi davanti allo Zar

Leggi anche: Lo show di Putin, conferenza stampa di oltre 4 ore. Lo zar confessa: «Sono innamorato»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le confessioni di Putin: «Sono innamorato» – la presunta moglie, le amanti e i figli segreti; Sono innamorato e lavoro troppo, Putin e la 'confessione show'.

Putin è innamorato? Da Svetlana Krivonogikh alla moglie Lyudmila fino al grande amore con Alina Kabaeva. Ma non sono mancate le scappatelle (anche con minorenni) - Dal 2014 il dittatore è divorziato, ma da oltre 18 anni intrattiene una relazione sentimentale solidissima con la più importante «farfalla» della ginnastica artistica russa ... msn.com