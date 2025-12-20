Starsbox in Piemonte: dormi sotto un cielo stellato con tutti i comfort di una camera d’hotel. Ti è mai capitato di sognare di addormentarti guardando il cielo, tra mille luci scintillanti, con l’aria fresca della montagna che accarezza il viso? Con le Starsbox in Piemonte questo desiderio diventa realtà. Si tratta di rifugi di design immersi nel cuore delle Alpi Marittime, dove la natura diventa protagonista e il cielo stellato il tuo soffitto personale. – lopinionista.it – screen sito ufficiale L’idea è semplice, ma incredibilmente suggestiva: vivere la magia della montagna senza rinunciare al comfort di un hotel. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Puoi dormire sotto un cielo stellato con il confort di una camera d’hotel: cosa sono e come prenotare le “Starsbox”

Leggi anche: I tifosi del Panama sotto l’hotel dei calciatori del Suriname per non farli dormire: ma loro scendono in strada a ballare | Video

Leggi anche: Cosa sono le fasce nere sotto le ginocchia di Alcaraz: fermano il flusso sanguigno, ci sono rischi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La lampada che vi fa dormire sotto un cielo stellato a solo 1 - Vi basta spendere un Euro, il prezzo di un caffè, per risolvere il problema della paura del buio: è questo infatti il prezzo in super- macitynet.it

Arredi da esterno: i letti più belli per dormire sotto le stelle - non sempre lo spazio è sufficiente e spesso balconi e terrazzi bastano appena ad accogliere fiori, piante e un angolo pranzo. tgcom24.mediaset.it

Una notte sotto le stelle con Airbnb nella mini casa sostenibile - Quest'estate Airbnb porta a dormire sotto il cielo stellato, nel mezzo della natura più incontaminata del Parco Naturale delle Alpi Marittime, l'area protetta più grande ... iltempo.it

Dormire sotto la volta celeste nel cuore delle Dolomiti, a 700 euro a notte. È l'idea che ha avuto un noto imprenditore di Cortina D'Ampezzo che qualche anno fa ha realizzato le Starlight Rooms, stanze panoramiche che ruotano fino a 360 gradi posizionate in - facebook.com facebook

Dormire sotto alle stelle in mezzo alle Dolomiti L'idea geniale è venuta a un imprenditore di Cortina D'Ampezzo. Ne parliamo stasera, dalle 20.30 su #Rai3 x.com