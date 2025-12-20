Pubblicati i file su Jeffrey Epstein con l’elenco di oltre 1.200 vittime
I documenti relativi all’indagine su Jeffrey Epstein sono stati pubblicati oggi sul sito web del Dipartimento di Giustizia. Sembra trattarsi di documenti legati a tre indagini contro Epstein (nel 2005, nel 2008 e nel 2019) e includono moltissime foto. Tuttavia, l’amministrazione Trump è stata subito criticata dai parlamentari democratici e da alcuni repubblicani per non aver pubblicato tutti i file entro la scadenza (ieri sera) stabilita dalla legge: «Non è un metodo trasparente», ha detto il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer. Alcuni file del caso Jeffrey Epstein, appena resi pubblici dal dipartimento di Giustizia, appaiono oscurati e con intere parti cancellate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime
Leggi anche: Usa, pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è pure Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime
Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti”; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate.
Caso Epstein, pubblicati i file, ma i democratici protestano: "Troppe omissioni" - Nonostante la promessa di trasparenza, la pubblicazione ha generato immediate polemiche per la quantità di omissis e per il mancato rispetto della ... huffingtonpost.it
Pubblicati i file su Epstein, nei documenti oltre 1.200 vittime - Migliaia di pagine di documenti, centinaia di foto e video, una lunghissima rubrica telefonica di quasi 100 pagine e soprattutto i nomi, censurati, di 1. ansa.it
Usa, pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Individuate 1.200 vittime del finanziere - Il dipartimento di giustizia svela le immagini e i documenti del finanziere morto in carcere. corriere.it
Trump firma la legge sulla divulgazione dei dossier Epstein: scontro aperto con i Democratici
Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime x.com
Non è ancora chiaro quali file saranno pubblicati: la legge approvata dal Congresso ha diverse eccezioni - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.