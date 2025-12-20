I documenti relativi all’indagine su Jeffrey Epstein sono stati pubblicati oggi sul sito web del Dipartimento di Giustizia. Sembra trattarsi di documenti legati a tre indagini contro Epstein (nel 2005, nel 2008 e nel 2019) e includono moltissime foto. Tuttavia, l’amministrazione Trump è stata subito criticata dai parlamentari democratici e da alcuni repubblicani per non aver pubblicato tutti i file entro la scadenza (ieri sera) stabilita dalla legge: «Non è un metodo trasparente», ha detto il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer. Alcuni file del caso Jeffrey Epstein, appena resi pubblici dal dipartimento di Giustizia, appaiono oscurati e con intere parti cancellate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pubblicati i file su Jeffrey Epstein con l’elenco di oltre 1.200 vittime

Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime

Leggi anche: Usa, pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è pure Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti”; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Epstein files, pubblicate migliaia di foto. Ci sono anche Clinton in piscina e il principe Andrea, individuate 1.200 vittime del finanziere; Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate.

Caso Epstein, pubblicati i file, ma i democratici protestano: "Troppe omissioni" - Nonostante la promessa di trasparenza, la pubblicazione ha generato immediate polemiche per la quantità di omissis e per il mancato rispetto della ... huffingtonpost.it