Un direttore generale, quattro dirigenti di cui uno con l’incarico di vicesegretario generale. È il frutto del riassetto organizzativo dell’ente, che prevede la creazione della nuova figura: quella appunto del direttore generale, incarico che sarà ricoperto da Marco Ceccanti - tra l’altro attuale comandante della Polizia provinciale - per un ruolo ricreato specificamente e per cui era stato pubblicato apposito bando. La riorganizzazione, oltre alla figura del direttore generale, prevede quattro settori così individuati: affari generali e partecipate, dirigente Christian Riccucci che è anche vicesegretario generale; settore finanziario, Stefano Mencucci; settore trasporti, Stefano Mencucci ad interim in attesa del concorso per il nuovo dirigente; settore viabilità, opere pubbliche, espropri ed edilizia, Massimo Betti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Provincia, cambia l’organigramma

