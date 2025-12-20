Protezione civile Un’eccellenza della sicurezza

Protezione civile, un affare di tutti. Sì, perché le attività svolte, oltre agli addetti ai lavori, hanno coinvolto anche la popolazione, a partire dai giovanissimi delle scuole. È il progetto “La Protezione civile incontra la scuola”, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il servizio di Protezione civile della Provincia, per avvicinare i ragazzi alla sicurezza. L’iniziativa ha coinvolto 400 studenti di 34 classi, provenienti da 10 istituti del territorio, per una serie di giornate formative con esercitazioni pratiche sul montaggio delle tende, la comunicazione radio, l’uso di motopompe e simulazioni d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

