Protezione civile, un affare di tutti. Sì, perché le attività svolte, oltre agli addetti ai lavori, hanno coinvolto anche la popolazione, a partire dai giovanissimi delle scuole. È il progetto “La Protezione civile incontra la scuola”, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il servizio di Protezione civile della Provincia, per avvicinare i ragazzi alla sicurezza. L’iniziativa ha coinvolto 400 studenti di 34 classi, provenienti da 10 istituti del territorio, per una serie di giornate formative con esercitazioni pratiche sul montaggio delle tende, la comunicazione radio, l’uso di motopompe e simulazioni d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Protezione civile. Un’eccellenza della sicurezza

Leggi anche: Sicurezza e protezione civile . Il meeting dei ‘disaster manager’

Leggi anche: De Sisto (FI): “Protezione civile, sicurezza da costruire prima dell’emergenza”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sicurezza sul lavoro, approvata la legge: cosa cambia per cantieri e imprese - Rafforzata la sicurezza sul lavoro con nuovi controlli, incentivi selettivi, badge nei cantieri e regole più chiare su formazione e protezione civile, incidendo in modo diretto su imprese e lavoratori ... edilizia.com