Il 2025 ha segnato un’evoluzione significativa nella presenza del Gruppo all’estero, con l’avvio dell’operatività di FS International, incaricata di coordinare e gestire in modo unitario tutte le partecipazioni estere (sopra un’immagine di Trenitalia France) impegnate nel trasporto passeggeri. Non si tratta della costituzione di una nuova società, ma del completamento di una profonda riorganizzazione dell’assetto internazionale, che ha ricondotto sotto un’unica governance le società operative già attive nei diversi mercati europei. Accanto al consolidamento dei mercati già presidiati e all’ingresso programmato nell’alta velocità tedesca, assumono un particolare valore strategico l’avvio del progetto Parigi–Bruxelles, su uno dei principali corridoi ferroviari europei in cui il Gruppo intende rafforzare ulteriormente la propria presenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prossime sfide. Sbarco negli Usa e alta velocità in Germania

Leggi anche: Alta tensione Usa-Venezuela. Prove di sbarco dei marines

Leggi anche: Italo valuta l'ingresso nel mercato dell'alta velocità in Germania, dice Faz

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Usa-Ue: Yellen, ampliare cooperazione transatlantica per affrontare sfide - "Ci sono molte incertezze ma abbiamo il potere di garantire una cooperazione efficace per assicurare un mondo piu' sostenibile e prospero alle prossime generazioni. milanofinanza.it

Elezioni provinciali, Di Muro trionfa: le congratulazioni del Team Vannacci “X Legio Ventimiglia” "E' un segnale politico forte che rafforza il ponente ligure per le prossime sfide che attendono la nostra Provincia" - facebook.com facebook

Uniti verso le prossime sfide x.com