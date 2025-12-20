Pronostico Pescara-Reggiana | ultima opportunità per sperare
Pescara-Reggiana è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ultima possibilità per il Pescara. I padroni di casa, ultimi in classifica con soli dieci punti conquistati fino al momento, sanno benissimo che, non vincere contro la Reggiana, potrebbe essere decisivo ai fini di una salvezza molto complicata. Nemmeno il cambio in panchina ha portato la scossa. Ma era immaginabile: la rosa non è stata costruita nel migliore dei modi. (Instagram ufficiale Pescara Calcio) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pescara-Reggiana, punti importantissimi in palio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming - L'ultimo appuntamento interno dell'anno solare 2025 del Pescara è di quelli assolutamente da non fallire. ilpescara.it
