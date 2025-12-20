Marocco-Comoros è una gara della prima giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Inizia la Coppa d’Africa e si gioca in Marocco. Quindi, una delle squadre favorite per la vittoria finale – nonostante l’assenza di Hakimi che comunque è stato convocato – ha una grossa possibilità di arrivare in fondo a questa manifestazione. Debutto molto semplice per il Marocco contro Comoros. Ce lo dice la storia. Pronostico Marocco-Comoros: debutto soft per i padroni di casa (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quattro incroci totali tra queste due nazionali e, solamente in un’occasione, la squadra che giocherà in trasferta – nel vero senso della parola – è riuscita a strappare un pareggio: era il 2018 ed era una partita di qualificazione alla Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marocco-Comore: debutto soft per i padroni di casa

