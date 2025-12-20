Genoa-Atalanta, in programma domenica alle 20:45, è una sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Analizzeremo le statistiche, le notizie, le probabili formazioni e il pronostico, offrendo anche informazioni su diretta tv e streaming. Pronostico Genoa-Atalanta: non finisce come in coppa.

Genoa-Atalanta è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un buon Genoa non è bastato per strappare almeno un punto nella sfida contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Daniele De Rossi, dopo le due vittorie consecutive con Verona e Udinese che l’hanno traghettata fuori dalla zona retrocessione, domenica scorsa si è arresa 2-1 ai nerazzurri ma l’ex tecnico della Roma ha comunque elogiato i suoi per l’impegno e per la determinazione con cui hanno affrontato una delle corazzate della Serie A, riuscendo a tenere il risultato in bilico fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Genoa-Atalanta: non finisce come in coppa

Leggi anche: DIRETTA Coppa Italia: Atalanta-Genoa finisce 4-0, Napoli-Cagliari 0-0. Stasera Inter-Venezia | Seguile LIVE

Leggi anche: Pronostico Cagliari-Genoa: finisce come le ultime due volte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Schedina Serie A: la sestina del sedicesimo turno, le quote.

Pronostico Genoa-Atalanta: non finisce come in coppa - Atalanta è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it