Pronostico Fiorentina-Udinese lo spogliatoio è imploso | quota troppo ghiotta
Fiorentina-Udinese è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Neppure in Conference League, la competizione in cui sono arrivate le uniche vittorie stagionali, la Fiorentina è riuscita quantomeno a prendere una boccata d’ossigeno. I viola, al termine dell’ennesima prestazione deludente, hanno finito per perdere pure con il Losanna (1-0) giovedì scorso, ko che condanna i gigliati a giocare i playout di febbraio (due partite in più) per qualificarsi agli ottavi della manifestazione europea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Fiorentina vs Udinese – 21 Dicembre 2025 - Udinese di Serie A richiama grande attenzione in vista del confronto del 21 Dicembre 2025 alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi. news-sports.it
Fiorentina-Udinese, ultima spiaggia per Vanoli e i viola. I pronostici di Netwin - La 16a giornata della Serie A, che non vedrà impegnati i club che giocheranno la Supercoppa Italiana, rappresenta uno snodo fondamentale per la Fiorentina. agimeg.it
Fiorentina-Udinese, lo stato di forma delle due squadre - Serie A, la Fiorentina vuole sbloccarsi in campionato: al Franchi Kean e compagni partono favoriti contro l'Udinese di Runjaic. agimeg.it
VIOLANEWS. . Losanna-Fiorentina: Violanews c’è! Stadio, curiosità e molto altro. La storia dei due club ha un nome e un cognome: Giancarlo Antognoni Il vostro pronostico @filippocaroli #fiorentina #violanews #conferenceleague #kean #svizzera - facebook.com facebook
