Juventus-Roma, i pronostici dell’incontro: quattro calciatori rischiano seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara La sfida dell’ Allianz Stadium tra Juventus e Roma si presta ad alcune letture piuttosto interessanti anche alla voce ammoniti. Ad arbitrare il match – del resto – sarà Simone Sozza la cui media di 4,36 cartellini gialli a partita non è di certo un dato da bypassare. (Ansa Foto) – IlVeggente.it L’importanza della contesa e lo stile di gioco delle due squadre sono altri due ingredienti che autorizzano ad ipotizzare una gara con tante interruzioni e con diversi provvedimenti disciplinari a carico dei ventidue in campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Juventus-Roma: la doppia ammoniti

Leggi anche: Pronostici Fiorentina-Juventus: la doppia ammoniti

Leggi anche: Pronostici Juventus-Cagliari: la doppia ammoniti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus-Roma, Spalletti sfida il suo passato. I pronostici di Netwin; Serie A, Juventus-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse; Pronostici Juventus-Roma: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 20.12.2025 Serie A; Pronostici Serie A: la schedina pronta con le migliori giocate.

Pronostico Juventus - Roma: i precedenti premiano Spalletti e la Juve, combo Multigoal favorita e Over 0.5 con superquota a 10.00 - Roma è un match della sedicesima giornata di Serie A, con inizio alle 20. assopoker.com