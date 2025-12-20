Promozione Dallo Young Santarcangelo Chiarabini passa al Bellaria Igea
Volto nuovo in casa Bellaria Igea Marina. Dallo Young Santarcangelo trova una nuova casa in riviera il numero uno Francesco Chiarabini. Classe 2005, il giovane numero uno riminese ha mosso i primi passi nell’Accademia Rimini, per poi trasferirsi al San Marino, dove è arrivato fino a indossare la maglia della formazione Primavera. Dallo scorso anno e fino a pochi giorni fa, ha vestito la maglia del Santarcangelo nel campionato di Eccellenza. Con questo arrivo si rinnova anche una tradizione di famiglia: Francesco ripercorre infatti il cammino del padre Cristian che ai tempi della presidenza di Ferruccio Giovanardi ha indossato i colori biancazzurri nelle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
F.C. Young Santarcangelo: Francesco Chiarabini al Bellaria Igea Marina; F.C. YOUNG SANTARCANGELO-FUTBALL CAVA RONCO 1-1.
F.C. Young Santarcangelo: Francesco Chiarabini al Bellaria Igea Marina - che, a decorrere dalla data odierna, il portiere Francesco Chiarabini sarà trasferito alla Società ... newsrimini.it
Calciomercato, il Bellaria tessera il portiere Chiarabini - Militava nel Santarcangelo, il Roncofreddo rinforza l'attacco con Tommaso Zavatta. altarimini.it
Santarcangelo, esonerato Riccipetitoni: in arrivo Luca Fregnani - La missione salvezza dello Young Santarcangelo passa dalle mani di Luca Fregnani. altarimini.it
