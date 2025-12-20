Promozione Dallo Young Santarcangelo Chiarabini passa al Bellaria Igea

Volto nuovo in casa Bellaria Igea Marina. Dallo Young Santarcangelo trova una nuova casa in riviera il numero uno Francesco Chiarabini. Classe 2005, il giovane numero uno riminese ha mosso i primi passi nell’Accademia Rimini, per poi trasferirsi al San Marino, dove è arrivato fino a indossare la maglia della formazione Primavera. Dallo scorso anno e fino a pochi giorni fa, ha vestito la maglia del Santarcangelo nel campionato di Eccellenza. Con questo arrivo si rinnova anche una tradizione di famiglia: Francesco ripercorre infatti il cammino del padre Cristian che ai tempi della presidenza di Ferruccio Giovanardi ha indossato i colori biancazzurri nelle categorie giovanili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

