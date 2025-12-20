La commissione Bilancio del Senato approva il testo in manovra dopo le tensioni con Bankitalia e Bce: le riserve auree appartengono ai cittadini. Lucio Malan: «Adesso nessuno potrà intaccare questo patrimonio». Via libera all’emendamento sulle riserve auree della Banca d’Italia. Superati gli steccati issati dalla Bce, soddisfatte le perplessità della presidente Christine Lagarde, il testo riformulato sull’oro custodito da Bankitalia è approvato in commissione Bilancio del Senato e tutto lascia supporre che rimarrà fino al passaggio finale alla Camera. Dall’opposizione definita come una «inutile norma», una bandierina che soprattutto la Lega si è voluta aggiudicare, in realtà ha un valore di sostanza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Promosso l’emendamento sull’oro. Lagarde stia alla larga: è del popolo

Leggi anche: Cambia l’emendamento sull’oro di Bankitalia: "Appartiene al popolo". Misure sulle paritarie

Leggi anche: Manovra, il governo stralcia le norme sulle pensioni. Passa l’emendamento sull’oro di Bankitalia: «Appartiene al popolo»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

E' spoletino doc Franco Zaffini (Fratelli d' Italia), 70 anni, una laurea in Scienze politiche all'Università di Perugia, attualmente Presidente della commissione Sanità, Lavoro e Affari Sociali Senato. Zaffini ha promosso un emendamento, poi approvato, che aggiu - facebook.com facebook

Un governo che non ha idea di cosa significhi "diritti", men che meno "diritti acquisiti. L'emendamento sulle pensioni presentato nottetempo è un attacco frontale al diritto acquisito da molti lavoratori e molte lavoratrici di andare in pensione anticipata grazie al ri x.com