Programmi TV sabato 20 dicembre 2025 | talent musica e film

“Ballando con le Stelle” su Rai 1, Il Volo su Canale 5, “Fast & Furious” su Canale 20. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 20 dicembre 2025. In una serata televisiva ricchissima come quella del 20 dicembre 2025, il palinsesto italiano offre su Rai 1 la finalissima di Ballando con le Stelle 2025, uno degli eventi più attesi della stagione, mentre Rai 2 risponde con l’azione serrata di S.W.A.T., e Rai 3 punta sull’inchiesta con Indovina chi viene a cena – Cult. Il fronte Mediaset propone un’offerta altrettanto variegata: Canale 5 celebra la musica con lo speciale de Il Volo, Italia 1 punta sul sempreverde Shrek, mentre Rete 4 prosegue con la soap La Promessa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV sabato 20 dicembre 2025: talent, musica e film Leggi anche: Programmi TV sabato 6 dicembre 2025: talent show e film Leggi anche: Programmi TV sabato 13 dicembre 2025: show, musica e film Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, sabato 20 dicembre su Canale 5; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 13 Dicembre, in prima serata; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 14 al 20 dicembre; Programmi in TV stasera venerdì 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Inter - Bologna, Quarto Grado e Skyfall. Calcio in tv oggi, 20 dicembre 2025: Juventus-Roma e le altre sfide del giorno - Nella guida TV di sabato 20 dicembre 2025 le gare di Serie A e Serie B sono trasmesse su DAZN; Juventus- calciomagazine.net

