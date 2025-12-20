programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 20 Dicembre 2021. Mattina. 06:52 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:12 - Scooby-Doo e il palcoscenico stregato Animazioni - Fred e Daphne partecipano a un programma trasmesso da un teatro in cui si aggira un fantasma vendicativo, che ha maledetto la produzione dello show Regia di V 08:36 - The Middle Frankie vuole dare una svolta alla sua vita mentre attraversa una sorta di crisi di mezza eta' Ad aiutarla interviene inizialmente una life coach 09:06 - The Middle Rusty, il fratello di Mike, torna in citta' e cerca di riallacciare i rapporti con i suoi parenti Regala una collana di zaffiri a Sue, suscitando la gelosia di Mike 09:32 - The Middle Brick si fa accompagnare da Mike alla convention legata al libro di cui e' appassionato: "Planet Nowhere" VISIONE ADATTA A TUTTI 10:05 - THE BIG BANG THEORY Leonard, Howard e Sheldon sono obbligati dall'universita' a promuovere le scienze nelle scuole medie VISIONE ADATTA A TUTTI 10:30 - THE BIG BANG THEORY Mentre riorganizza il ripostiglio di casa Wolowitz, Sheldon trova una lettera del padre di Howard VISIONE ADATTA A TUTTI 10:55 - Due uomini e 12 Charlie ed Alan vengono reclutati per organizzare un party in onore di Evelyn VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:27 - Due uomini e 12 L'incontro di Alan con Nancy, spregiudicata mangiauomini, e' preludio di un sacco di guai VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:53 - Due uomini e 12 Charlie scappa di casa per evitare un appuntamento poco gradito e incontra, casualmente, la sua vecchia fiamma Lisa, fresca di divorzio e con un figlio a carico VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

