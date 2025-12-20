Ragazze e ragazzi a scuola su gazzelle dei carabinieri, pantere della Polizia, ambulanze di Areu, camionette dei vigili del fuoco e autopattuglie della Locale. È stato firmato l’altra mattina il primo protocollo per il progetto On the road. È un’iniziativa che prevede il coinvolgimento delle Prefetture e delle forze dell’ordine nella sperimentazione di un progetto di educazione alla sicurezza stradale, on the road appunto, in strada. È una sperimentazione pilota, che poi potrà essere estesa altrove. La provincia di Lecco è stata scelta come apripista tra il resto perché teatro di molti incidenti stradali, molti purtroppo che coinvolgono giovani e giovanissimi, come Giò e Mile, le due 21enni di Paderno amiche per la pelle, uccise insieme da un automobilista che le ha investite a Brivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto giovani “On the road“ vince la legalità

