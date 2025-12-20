Prodotti natalizi in regione la spesa supera i 600 milioni di euro
A dicembre in Friuli Venezia Giulia la spesa delle famiglie per prodotti alimentari, bevande e altri beni e servizi tipici del Natale supera i 600 milioni di euro, confermando il ruolo centrale dei consumi legati alle festività per l’economia del territorio. È quanto emerge in base. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
