Processo Yaeesh | L’accusa di terrorismo non sussiste
Potrebbe sembrare paradossale, ma sarà un giudice della Corte d’Assise di L’Aquila, con una sentenza che verrà emessa il 16 gennaio, a stabilire se sia legittima o meno la resistenza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Palestinesi a processo: la difesa, 'assente la finalità terroristica' - È uno dei passaggi rivendicati dall'avvocato Flavio Rossi Albertini al termine dell'arringa del processo che vede imputati Anan Yaeesh, Ali e Ma ... ansa.it
Cisgiordania, resistenza o terrorismo? Tre palestinesi rischiano fino a 12 anni di carcere (a L’Aquila) - Dove comincia il terrorismo e dove finisce la resistenza, magari disperata ma legittima, ai coloni che occupano illegalmente la Cisgiordania con violenza ... ilfattoquotidiano.it
Processo ai tre palestinesi verso la sentenza - Entrerà nella fase decisiva venerdì 19 dicembre, il processo davanti alla Corte d'Assise d'appello dell'Aquila che vede imputati i tre palestinesi Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh, per i quali ... rainews.it
Agtw.it. . Il processo ad Anan Yaeesh, palestinese accusato in Italia di terrorismo per presunta appartenenza a gruppi di resistenza in Cisgiordania, è visto dalla sua difesa, guidata dall' avvocato Flavio Rossi Albertini, come un processo politico che criminalizz - facebook.com facebook
