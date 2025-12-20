Processo al Beccaria Sentito il primo detenuto | conferma le violenze

Il primo di 33 ragazzi, già detenuti al minorile Beccaria, chiamati a testimoniare al processo sui presunti pestaggi, torture e maltrattamenti che la Procura di Milano ritiene siano avvenuti dietro le mura dell’Ipm di via dei Calchi Taeggi, è stato ascoltato ieri pomeriggio. Era la prima audizione protetta del maxi incidente probatorio nell’inchiesta a carico di 42 persone tra agenti della Polizia penitenziaria, ex direttrici del carcere minorile (Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti), l’ex coordinatore sanitario, un medico e l’allora coordinatore infermieristico. L’ex detenuto, davanti alla gip Nora Lisa Passoni, ha confermato le violenze di cui aveva riferito durante le indagini, rispondendo alle domande della pm Rosaria Stagnaro, della giudice e dei difensori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

