Processo al Beccaria Sentito il primo detenuto | conferma le violenze
Il primo di 33 ragazzi, già detenuti al minorile Beccaria, chiamati a testimoniare al processo sui presunti pestaggi, torture e maltrattamenti che la Procura di Milano ritiene siano avvenuti dietro le mura dell’Ipm di via dei Calchi Taeggi, è stato ascoltato ieri pomeriggio. Era la prima audizione protetta del maxi incidente probatorio nell’inchiesta a carico di 42 persone tra agenti della Polizia penitenziaria, ex direttrici del carcere minorile (Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti), l’ex coordinatore sanitario, un medico e l’allora coordinatore infermieristico. L’ex detenuto, davanti alla gip Nora Lisa Passoni, ha confermato le violenze di cui aveva riferito durante le indagini, rispondendo alle domande della pm Rosaria Stagnaro, della giudice e dei difensori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Choc al Penitenziario Minorile "Beccaria": calci e pugni anche al detenuto che aveva tentato il suicidio, tra gli indagati un agente del salernitano
Leggi anche: Violenze e pestaggi al Beccaria, indagati anche i due cappellani del carcere
Processo al Beccaria. Sentito il primo detenuto: conferma le violenze.
Processo al Beccaria. Sentito il primo detenuto: conferma le violenze - Al via maxi incidente probatorio nell’inchiesta su Penitenziaria e ex direttrici. ilgiorno.it
Chiara Ferragni in tribunale: oggi è il giorno della difesa nel processo per truffa aggravata a Milano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.