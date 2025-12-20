Primo ' Confeugo' con fiamma dritta per Salis la sindaca diventa ' Duxessa'

Si è tenuto anche quest'anno in piazza De Ferrari il tradizionale ‘Confeugo’, momento di incontro e rievocazione storica della città. La cerimonia ha visto l’accensione della fiamma dritta per Salis, con la sindaca che ha assunto il titolo di 'Duxessa'. La manifestazione rappresenta un’occasione di preservare le tradizioni locali, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Pronto a scoprire i dettagli di questa iniziativa.

Si è rinnovata anche quest'anno in piazza De Ferrari la tradizione del ‘Confeugo’, il falò del cippo di alloro portato dall'abate del popolo dopo il corteo storico per le strade e le piazze del centro. Fiamma dritta, buon auspicio per il 2026Prima volta per la sindaca Silvia Salis nei panni del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

