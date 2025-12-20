Primo ' Confeugo' con fiamma dritta per Salis la sindaca diventa ' Duxessa'

Si è tenuto anche quest'anno in piazza De Ferrari il tradizionale ‘Confeugo’, momento di incontro e rievocazione storica della città. La cerimonia ha visto l’accensione della fiamma dritta per Salis, con la sindaca che ha assunto il titolo di 'Duxessa'. La manifestazione rappresenta un’occasione di preservare le tradizioni locali, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Pronto a scoprire i dettagli di questa iniziativa.

Confuego, la fiamma questa volta non sale dritta: i genovesi incrociano le dita - Tra la fiamma dritta di buon auspicio e Genova si è messo di mezzo la Tramontana che ha accompagnato gli ultimi giorni prima di Natale nel capoluogo ligure. msn.com

Silvia Salis 'dogaressa' accende il Confeugo, fiamma dritta - E' stata rinnovata a Genova la tradizione risalente al XIV secolo del Confeugo, il falò davanti a palazzo Ducale offerto al Doge assieme alla lista dei principali problemi della città (i 'mugugni'). ansa.it

Oggi dalle ore 16.00 in Piazza De Ferrari il sacro rito del Confeugo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.