Primo ' Confeugo' con fiamma dritta per Salis la sindaca diventa ' Duxessa'
Si è tenuto anche quest'anno in piazza De Ferrari il tradizionale ‘Confeugo’, momento di incontro e rievocazione storica della città. La cerimonia ha visto l’accensione della fiamma dritta per Salis, con la sindaca che ha assunto il titolo di 'Duxessa'. La manifestazione rappresenta un’occasione di preservare le tradizioni locali, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Pronto a scoprire i dettagli di questa iniziativa.
Si è rinnovata anche quest'anno in piazza De Ferrari la tradizione del ‘Confeugo’, il falò del cippo di alloro portato dall'abate del popolo dopo il corteo storico per le strade e le piazze del centro. Fiamma dritta, buon auspicio per il 2026Prima volta per la sindaca Silvia Salis nei panni del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: L'ultimo saluto a Gino Dellacasa, Salis: "Fu il primo a dirmi di ambire a diventare sindaca"
Leggi anche: Confeugo, corteo storico e falò. Piazza piena e applausi per la prima in zeneize di Silvia Salis
'Confeugo' 2026 con fiamma dritta: le foto.
Primo 'Confeugo' con fiamma dritta per Salis, che diventa 'Duxessa' - Si è rinnovata in piazza De Ferrari la tradizione del falò del cippo di alloro portato dall'abate del popolo dopo il corteo storico per le strade e le piazze del centro ... genovatoday.it
Confuego, la fiamma questa volta non sale dritta: i genovesi incrociano le dita - Tra la fiamma dritta di buon auspicio e Genova si è messo di mezzo la Tramontana che ha accompagnato gli ultimi giorni prima di Natale nel capoluogo ligure. msn.com
Silvia Salis 'dogaressa' accende il Confeugo, fiamma dritta - E' stata rinnovata a Genova la tradizione risalente al XIV secolo del Confeugo, il falò davanti a palazzo Ducale offerto al Doge assieme alla lista dei principali problemi della città (i 'mugugni'). ansa.it
Oggi dalle ore 16.00 in Piazza De Ferrari il sacro rito del Confeugo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.