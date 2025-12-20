Primo ' Confeugo' con fiamma dritta per Salis che diventa ' Duxessa'

Si è rinnovata anche quest'anno in piazza De Ferrari la tradizione del ‘Confeugo’, il falò del cippo di alloro portato dall'abate del popolo dopo il corteo storico per le strade e le piazze del centro. Per la prima volta, il ‘Confeugo’ è stato accompagnato da una fiamma dritta, che si collega alla figura di Salis, diventato ‘Duxessa’.

Silvia Salis ‘dogaressa’ accende il Confeugo, fiamma dritta - (ANSA) – GENOVA, 20 DIC – E’ stata rinnovata a Genova la tradizione risalente al XIV secolo del Confeugo, il falò davanti a palazzo Ducale offerto al Doge assieme alla lista dei principali problemi de ... msn.com

Confuego, la fiamma questa volta non sale dritta: i genovesi incrociano le dita - Tra la fiamma dritta di buon auspicio e Genova si è messo di mezzo la Tramontana che ha accompagnato gli ultimi giorni prima di Natale nel capoluogo ligure. msn.com

Oggi dalle ore 16.00 in Piazza De Ferrari il sacro rito del Confeugo - facebook.com facebook

