Primo ' Confeugo' con fiamma dritta per Salis che diventa ' Duxessa'

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è rinnovata anche quest'anno in piazza De Ferrari la tradizione del ‘Confeugo’, il falò del cippo di alloro portato dall'abate del popolo dopo il corteo storico per le strade e le piazze del centro. Per la prima volta, il ‘Confeugo’ è stato accompagnato da una fiamma dritta, che si collega alla figura di Salis, diventato ‘Duxessa’.

