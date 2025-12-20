Primi bilanci per le giovanili | bene l’Under 16
Si avvicina il tempo dei primi bilanci per il settore giovanile dell’Ascoli che in questa prima parte della stagione ha visto alla guida il nuovo responsabile Camillo Carlini. Il 2025 sta per concludersi anche per il vivaio bianconero che in qualche categoria sta facendo registrare ottimi risultati, mentre in qualcun’altra è in sofferenza. Il cammino portato avanti finora dalla Primavera non ha affatto prodotto esiti esaltanti. I bianconeri allenati da Emiliano Corsi sono reduci dalle due pesanti sconfitte incassate contro Ternana (3-0) e Catanzaro (0-1) e si preparano ad affrontare il Pescara nel match previsto nella giornata di oggi al centro sportivo ‘Poggio degli Ulivi’ (avvio alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
