Prima provincia ’Angels’ La rete contro l’ictus parte da scuole e bambini

Siena e la sua provincia ottengono il riconoscimento di "Provincia Angels", prima in Toscana e seconda in Italia, per l’organizzazione della rete dedicata alla prevenzione e al trattamento dell’ictus, che coinvolge sanità, emergenza territoriale e scuola. "Il lavoro multidisciplinare è fondamentale – dichiara Rossana Tassi, direttrice della Stroke unit Aous –: la gestione del paziente con ictus non può che essere interconnessa tra le varie discipline: il sanitario del 118 nella fase pre-ospedaliera, il medico di pronto soccorso all’arrivo in ospedale, il neuroradiologo nella fase diagnostica, il medico della Stroke Unit e il neuroradiologo interventista, e quando necessario il rianimatore, il neurochirurgo ed il chirurgo vascolare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

