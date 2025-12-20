Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan Fullkrug non basta

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 20 dicembre 2025. Spazio al calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina gazzetta dello sport milan fullkrug non basta

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fullkrug non basta”

Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Frenata Milan: non basta Ricci, riecco Lookman”

Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Fullkrug se parte Gimenez”

