Prima litiga con una donna e poi l’investe in via Porpora | arrestato per tentato omicidio

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito e tentato di investire una donna in via Porpora. L'episodio si è verificato nel pomeriggio del 20 dicembre 2024, quando l'individuo, dopo aver avuto un alterco con la donna, ha cercato di colpirla con l’auto. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella zona e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Prima litiga con una donna e poi l’investisce in via Porpora: arrestato per tent

Milano 20 dicembre 2024 - Aveva prima aggredito una donna e poi aveva cercato di investirla con la sua auto con l' intenzione di ucciderla. Arresto per tentato omicidio. Per questo ieri gli agenti della Polizia locale hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di O. A., 25 anni, nato a Treviglio in provincia di Bergamo. Il fatti. Il 27 novembre scorso alle 4 del mattino l'uomo dopo aver aggredito verbalmente una donna era uscito dall'albergo nel quale si trovava con le i, l'aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, e poi, alla guida della sua Mercedes bianca con tettuccio nero, l'aveva investita con l'intento di ucciderla.

