Prima la lite poi investe una donna in via Porpora | arrestato per tentato omicidio
Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una donna e successivamente tentato di investirla con la propria auto. L’episodio si è verificato in via Porpora, dove l’uomo ha agito con l’intento di causarle gravi danni. La polizia ha intervenuto prontamente, arrestando il soggetto con l’accusa di tentato omicidio. Prima la lite, poi l’azione che ha rischiato di avere conseguenze gravissime.
Milano 20 dicembre 2024 - Aveva prima aggredito una donna e poi aveva cercato di investirla con la sua auto con l’ intenzione di ucciderla. Arresto per tentato omicidio. Per questo ieri gli agenti della Polizia locale hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di O. A., 25 anni, nato a Treviglio in provincia di Bergamo. Il fatti. Il 27 novembre scorso alle 4 del mattino l'uomo dopo aver aggredito verbalmente una donna era uscito dall'albergo nel quale si trovava con le i, l'aveva attesa in strada tra via Porpora e via Lulli, e poi, alla guida della sua Mercedes bianca con tettuccio nero, l'aveva investita con l'intento di ucciderla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
