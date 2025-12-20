Prima la lite poi investe una donna in via Porpora | arrestato per tentato omicidio

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una donna e successivamente tentato di investirla con la propria auto. L’episodio si è verificato in via Porpora, dove l’uomo ha agito con l’intento di causarle gravi danni. La polizia ha intervenuto prontamente, arrestando il soggetto con l’accusa di tentato omicidio. Prima la lite, poi l’azione che ha rischiato di avere conseguenze gravissime.

